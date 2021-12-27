Kalın: Karabağ’ın özgürleşmesiyle tarihte yeni bir sayfa açıldı

ABD'de bulunan İbrahim Kalın, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosluğu'nda, ABD’de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Chicago Başkonsolosu Engin Türesin’in ev sahipliği yaptığı buluşmada konuşan Kalın, Türkiye ile ABD arasındaki kültürel ilişkinin oldukça eski olduğunu vurgulayarak iki ülke toplumları arasındaki ilişkilerin öneminden bahsetti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Türk-Amerikan ilişkilerinin, stratejik ortaklık perspektifi geliştirecek kadar kritik olduğuna değinen Kalın, "Ama karşıya kaldığımız tehditleri dikkate almayan, önemsemeyen yaklaşımların da Amerikan yönetimleri tarafından hayata geçirildiğini gördük” diye konuştu.

Kalın, itilaflı konuların var olsa da Türkiye ile ABD’nin üzerinde çalışmaya devam ettiği ve mutabık kaldığı alanlar olduğuna dikkat çekti.

Yaptığı konuşmada Kalın, ”Türkiye-Ermenistan veya Türk-Ermeni çatışması, Kafkaslarda artık sona eriyor. Karabağ’ın özgürleşmesi ile birlikte, bağımsızlığını kazanarak Azerbaycan topraklarına katılması ile birlikte tarihte artık yeni bir sayfa açıldı orada" diye konuştu.

Öte yandan, Kalın, Türkiye ile Ermenistan’ın karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirmek üzere adımlar attığını ifade etti.