Diyanet zorla kitap aldıracak: İbrahim Kalın ve Ali Erbaş'ın kitapları...

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin yeni bir olayı gündeme getirdi.

Yazıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din görevlilerine zorla kitap aldırmayı planladığı belirtildi.

Buna göre, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün din görevlilerinin yeterliliklerine ve mesleki gelişimlerine ilişkin hazırladığı ‘Eylem planı' çerçevesinde başlattığı “Kitap Oku-Yorum” başlıklı proje kapsamında kitaplar müftülüklere ulaştırılıyor.

'Amaç kitapların satışını sağlamak'

Öztürk yazıda konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı

"Gönderilen kitapları almak zorunlu. Hem öyle bir zorunlu ki, Diyanet tarafından yapılacak sınav ve mülakatlarda o kitapların içeriğiyle ilgili sorular yöneltilecek. Yani sizi almaya mecbur kılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu zorlaması altında yazdıkları kitapların satışını sağlamak mı yatıyor? Evet, fiyatları ucuz ama hem camilere alınması, hem din görevlilerine satılması düşünüldüğünde yazarlarına önemli miktarda telif ödenecek demektir."

Erbaş ve Kalın'ın kitapları

Öztürk'ün aktardığına göre, listede Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kitapları yer alıyor. En pahalı kitabın Başkan Ali Erbaş'ın, üçüncüsünün ise İbrahim Kalın'ın “İslam ve Batı” kitabı olduğu belirtiliyor.