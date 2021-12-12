Cami tabelaları da cumhurbaşkanlığına uyarlanıyor: TC kalktı, yıldızlar geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, cami tabelalarında değişikliğe gitme kararı aldı.

Yapılacak yeni değişiklikle, beyaz zemine lacivert renkli olan tabelalar, kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni tabelalarda bağlı bulunulan “Müftülük” bölümünün üzerinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen “T.C.” ibaresi de olmayacak. Değişikliğin maliyetini ise "cami cemaati" karşılayacak.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre, cami ve dernek yöneticilerine bildirimde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı, “Yeni tabelayı gönderdiğimiz örneğe göre yaptırın” talimatını verdi.

Ankara Altındağ'daki Melike Hatun Cami tabelası da Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından yeni tabela örneği olarak gönderildi.

Yeni uygulamaya ilişkin Altındağ Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Diyanet'in yeni logosunda Cumhurbaşkanlığımızın yıldızları var. Tabelaya o yansıtılacak. Daha önce ‘T.C. Altındağ Müftülüğü' yazan bölümde sadece ‘Altındağ Müftülüğü' olacak. Alt bölümde ise caminin adı yer alacak. İsteyen mevcut tabelayı da kırmızı-beyaz renklerle boyatarak uyum sağlayabilir”.

Öte yandan, değişikliğe ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, “Son yıllarda yapılan cami tabelalarında T.C. zaten yer almıyordu” açıklaması yapmasına rağmen, son 5 yılda yaptırılan tüm camilerin ve Kuran kurslarının tabelalarında “T.C.” ibaresinin yer aldığı biliniyor.



Fotoğraf: Sözcü



