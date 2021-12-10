Diyanet Başkanı Erbaş: Sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'de hutbe okudu, cuma namazı kıldırdı.

"Mümin Cana Yakındır" konulu hutbede, "Ancak sanal alemin cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik. Dijital ortamlarda güzel ahlakı muhafaza edemedik, hakkı, hukuku gözetemedik. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların esiri olduk. Gerçek hayatla bağımız koptukça kalabalıklar içinde yalnızlaştık. Dünyanın diğer ucundaki insanlarla çevrim içi iletişim kurarken aynı evi, aynı ortamı paylaştığımız ailemizle, çocuklarımızla, komşularımızla hasbihal etmeyi unuttuk." ifadeleri kullanıldı.

Diyanetin Cuma hutbesi dışında, Erbaş daha önce de sosyal medyadan bahsetmişti. Erbaş, Urfa'da bir araya geldiği bir gruba "İnsanlar bilinçli olarak dinden uzaklaştırılıyor. Tarihte görülmediği kadar sosyal medya ve iletişim kanalları ile gençlerimize, çocuklarımıza sürekli dinsizlik aşılanıyor. Uyarıcılık görevimizi yapmamız lazım." demişti.