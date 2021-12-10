Diyanet’ten dolarla Kudüs turu: Kişi başı ücret 1085 dolar

Diyanet İşleri Başkanlığı, salgın nedeniyle ara verdiği Kudüs turlarını, 4 Ocak 2022 itibarıyla tekrar düzenleyecek.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Diyanet’in turlarında 2 yaşına kadar olan bebek ve çocuklar için, 195 dolar alınacak. Turlara katılanlardan PCR testi de istenecek ve çift doz aşı olmayanlar katılamayacak. Yetişkinler için 895 dolar olan Kudüs turlarında, Miraç kandili dönemi ücret, 1085 dolara çıkacak.

İki tür konaklama imkanı sunan Diyanet’in turlarında 3-5 yaş arasındaki çocuk için 445- 625 dolar, 6-11 yaş arasındaki çocuklar için de 600-890 dolar ücret alınacak.