Kaliforniya otoyoluna çuvalla para saçıldı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir zırhlı aracın kapısının açılması sonucu bir çuval dolusu banknot otoyola saçıldı. 1 ve 20 dolarlık banknotları gören sürücülerse araçlarından inip paraları kucaklarına doldurarak toplamaya başladı.

Yetkililer, olayın Carlsbad'da aracın San Diego'dan Federal Mevduat Sigorta Kurumu ofisine giderken meydana geldiğini söyledi.

İnternette yayınlanan videolarda ellerinde tomar paralar tutarken gülen ve sevinçten çığlıklar atan insanlar görüldü.

İki kişi tutuklandı

Olay yerinde iki kişi tutuklandı. Paraları topladığı tespit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağı açıklanırken insanlara paraları teslim etmeleri çağrısı yapıldı.

Yetkililer ne kadar paranın kaybolduğunu açıklamadı.

San Diego Union-Tribune, en az 12 kişinin paraları polise teslim ettiğini bildirdi.