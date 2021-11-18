'Dolar 10 lira olur' dedikleri için yargılanıyorlardı, duruşma hakim izin aldığı için görülemedi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar/TL kuru 11'i aşarken bugün görülmesi beklenen bir dava dikkat çekti.

2018 yılındaki kur yükselişi sırasında ikisi gazeteci toplam 38 kişiye sosyal medya hesaplarından "provoke edici paylaşımlar" yaptıkları gerekçesiyle açılan davanın bugünkü duruşmasının hakim izinli olduğu için görülemediği ortaya çıktı.

Sanık avukatlarından Sanem Bahçekapılı dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü duruşmaya ilişkin “Yarın bir duruşmam var, 38 kişi 2018 ağustos ayında dolar 7 TL’yi geçince attıkları tweetler nedeniyle yargılanıyorlar. Dosyada, dolar 10 da olur dedi diye yargılanan insan var. Dolar 10 oldu, bakalım yarın ne olacak” demişti.

Avukat Bahçekapılı "Bu insanların hepsi sonunda beraat edecek ve devlet 38 avukata vekalet ücreti ödeyecek. Adliye böyle bomboş davalarla kaynıyor. Bilin bakalım bu bomboş davaların vekalet ücreti ve masraf paraları kimin cebinden çıkıyor?" diye sormuştu.

Bahçekapılı bugün yaptığı paylaşımda duruşmanın hakim izinli olduğu için görülemediğini aktardı.

Bahçekapılı "Dün kalemi arayıp sorduğumda duruşma olacak denmişti ama bugün geldiğimde hakim izinliymiş, nöbetçi hakim de öğleden sonra bakarmış ama zaten kendi dosyası olmadığından mazeret verelimmiş" diye yazdı.