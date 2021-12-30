Kaleyi gezen kadın kazı yapan definecilerin üzerine düştü

Niğde Kalesi’ni gezen Rukiye Ulusoy bir anda çukura düştü. Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Ulusoy’u gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çukura düşen Rukiye Ulusoy’u bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı kurtarılan Rukiye Ulusoy ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden Ulusoy, "Yürüyordum bir anda düştüm ama nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Niğdeliyiz ama İstanbul’da yaşıyorum. Kaleye gezmeye gitmiştik” dedi.

Öte yandan bir görgü tanığı ekiplere yaptığı açıklamasında, Rukiye Ulusoy'un düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.

Yapılan incelemede Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda eski bir binanın içerisinden defineciler tarafından tünel kazıldığı tespit edildi.

Kale çevresinde önlem alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)