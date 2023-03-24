Kaldığı ahırda enfeksiyon kapan kanser hastası depremzede yaşamını yitirdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Altınüzüm Mahallesi’nde yaşayan kanser hastası Şehmus Kurt ve ailesi, depremlerden sonraki ilk beş günde kalacak yer bulamadı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Şehmus Kurt’un kızı Revan Gülizar Doğan, depremin ilk saatlerinde yağmur ve kar altında bahçede kaldıklarını, babasının rahatsızlanması üzerine çadır eksikliği nedeniyle ailesiyle beraber ahıra girmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Doğan, “Kendi imkanlarımızla paletler bulduk, halılar serdik, evde babamın sediri vardı, onu getirdik. En azından mikrobun içinde kalmayalım diye. İlk beş gün orada kaldık. Muhtarı aradık, çadır istedik ama yoktu. Ahırda el arabası içerisinde ateş yakıyorduk. Ancak ateşin dumanından etkileniyorduk. O süreçte kimseye çadır gelmedi. Babam rahatsız diye yetkililer bize ulaştı. Biz çadır ya da konteyner gönderin dedik. ‘Konteyner göndereceğiz’ dediler ama göndermediler. Bizde kendi imkanımızla bir şeyler yapmaya çalıştık” dedi.

'Enfeksiyon kaptı'

Babasını, rahatsızlığının artması üzerine Hatay’a gönderdiklerini belirten Doğan, şunları söyledi:

“Babamı otobüsle Hatay’da hastaneye götürdük. Direkt yoğun bakım için Adana’ya götürdüler. 7-8 gün orada kaldı. Ama yürüyemez hale geldi. Babamı Adana’ya götürdüklerinde, doktorlar enfeksiyon kapmış dediler. Böbrek ve bağırsakları enfeksiyon kaptığı için sarılık geçirdi. Babam hastaneden çıktı, o zaman da çadırımız yoktu. Daha sonra Kızılay çadır verdi. Ama o da su damlatıyordu, bu nedenle babam gelemedi. Halam Hatay’da kalıyor, biz de babamızı tekrar oraya götürdük. Orada da sürekli hastaneye gidip geliyordu. Hatay’dan köye gelmek istedi. Köye geldi, iki gün kaldı, durumu kötüleşince tekrar Adana’ya götürdük. Birkaç gün kaldı. Oradan tekrar Hatay’a halamın evine götürdük. En son 14 Mart'ta babam Hatay'da yaşamını yitirdi.”

'İlk 3 gün buraya kimse gelmedi'

Babası henüz hayattayken annesinin konteyner alabilmek için Kaymakamlığa başvuruda bulunduğunu ifade eden Doğan, kendilerine olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadığını söyledi.

Doğan, “Yetkililer bize ‘hastanız var size öncelik vereceğiz’ dediler ama konteyner hala gelmedi. Annemler hala çadırda kalıyor. Bundan birkaç gün önce bize su geçirmeyen bir çadır getirdiler. Babam yaşamını yitirdi, yine kimse gelip sormadı. Aslında ilk 3 gün buraya kimse gelmedi. Eğer gelselerdi belki birçok insan yaşıyor olurdu” diye konuştu.