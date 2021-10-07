Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor: En yüksek teklif Koç'tan

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllığına özelleştirilmesi için bugün yapılan ihalede Koç Holding iştiraki TEK-ART en yüksek teklifi verdi.

Haber Merkezi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirme ihalesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lira ile Koç Holding iştiraki TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılan ihaleye TEK-ART'ın yanısıra Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) katıldı.

İhalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 7 Mart 2011'de özelleştirme kapsamına alınmıştı. Limanın 40 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 27 Mart 2021'de yayımlanmıştı.

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