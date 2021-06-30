Kadıköy Belediyesi, Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesinde devre dışı bırakıldı

Özelleştirme İdaresi, 7 Temmuz'da Kadıköy'deki Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıllık işletme hakkını vermek üzere özelleştirme ihalesine çıkacağını duyurmuştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kimsenin “çökmemesi” için bu alanlara Kadıköy Belediyesi olarak talip olduklarını açıklamıştı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ihale hazırlıklarına başlayan Kadıköy Belediyesi'nin ihale dışı bırakıldığı öğrenildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı paylaştığı videoda süreci anlatarak “Geçtiğimiz günlerde Kalamış sahilinin özelleştirilmesine itiraz ederek Kalamış sahil bizimdir dedik, halkındır dedik. Kalamış bizimle güzel dedik. Belediye olarak Kadıköylülerin hakkını korumak bizim görevimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Sizlerin desteğiyle de bu kampanyamız hızla ses getirdi. Fakat bugün öğrendik ki halkın hakkını umursamayanlar bizi ihale dışı bırakma kararı almış. Teklif vermemizi bile engelliyorlar. Çünkü sizin sesinizden korktular. Çünkü bizlerin haklı mücadelesinden korktular. Kamu faydası gözeten bir projede kamu neden istenmez? Halkın seçilmiş temsilcisi neden istenmez? Bu proje şimdiden niyetini gösterdi. Ama bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek” dedi.

soL yazarı Kadir Sev, 9 Haziran tarihli yazısında, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi sürecini kaleme almıştı. Sev, yazısında şöyle demişti:

"En önemlisi Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı; 40 yıllığına devrediliyor. İhaleye katılabilmek için son başvuru tarihi önceki gün bitti, 30 milyon lira geçici teminat istendiğine bakılırsa 1 Milyar 200 milyon lira gelir beklendiğini düşünebiliriz.

"Kadıköy Belediye Başkanlığı, Liman özel ellere geçmesin diye haraç vermeye razı; belki de ihaleye girip para ödeyecek. İşe bakın: Bir kamu kuruluşu, kamunun yani halkın olan bir taşınmazı, sırf parababalarının olmasın diye, bir başka kamu kuruluşu olan Özelleştirme İdaresine haraç vermek zorunda kalıyor. Üstelik başarma şansı da çok değil, “Devletin yetkilileri” kararlı görünüyor: Limanı satıp gelirini bütçeye yamayacaklar. Kim bilir kapalı kapılar altında ne görüşmeler yapılıyordur?"