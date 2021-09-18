Kahveye yüzde 100'e varan zam

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerinde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları ve buna bağlı olarak ithalat maliyetinin artması gibi gerekçeler gösterilerek kahveye büyük bir zam yapıldı.

DHA'nın haberine göre, Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arasında değişiyor.

Eminönü'nde kahve dükkanı olan işletmeci Kadir Akgün, "Zam daha çok espresso çekirdeğinde hissedildi. Müşterilerimiz bu zammı şikayet etmeye başladı. Geçen ay espresso 100 liraydı şu anda 300 liraya kadar yükseldi" dedi. Fiyatlardaki artışın devam edebileceği söyleniyor.