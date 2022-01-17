Kahvelerde kanserojen testi: Yüzde 95'inde bulundu

Hong Kong Tüketici Konseyi, kahve örneklerinin yüzde 95'inde kansere neden olan madde buldu. Kurum, 49 kahve örneğinin 47'sinde genotoksik kanserojen akrilamid bulurken kanserojen madde düzeyleri hazır kahvelerde en yüksek çıktı.

En yüksek akrilamid miktarı tespit edilen hazır kahve markası, kilogram başına 790 mikrogram ile Nestle Nescafe'nin Taster's Choice Orijinal Çözünür Kahve ürünü oldu.

Test edilen örnekler, hazır kahve, kahve çekirdekleri, kapsüller ve tozu içeriyordu.

SCMP'nin haberine göre Hong Kong Tüketici Konseyi'nin araştırma ve test komitesinin başkanı Nora Tam Fung-yee, "Kahvedeki akrilamid içeriği patates cipsi ve patates kızartması gibi kızarmış yiyeceklere göre nispeten daha düşük olsa da, tüketiciler akrilamid alımını azaltmak için kahve içerken tüketim miktarına ve sıklığına dikkat etmelidir" dedi.

Kontroller, hazır kahvenin kilogram başına 160 ila 790 mikrogram arasında değişen en yüksek akrilamid içeriğine sahip olduğunu, diğer kahve türlerinin ise 53 ila 240 mikrogram arasında akrilamid içerdiğini gösterdi.

Nestle'nin hazır kahveleri en yüksek akrilamid miktarı barındırın ürünler olurken 580 ila 680 mikrogram arasında değişen nispeten yüksek akrilamid seviyelerine sahip diğer markalar arasında Tesco Gold, M&S Food, Meadows Gold Roast bulunuyor.

Nestle: Ürünlerimiz uluslararası düzenlemelere uygun

Habere göre Nestle yetkilileri, ürünlerinin mevcut Hong Kong ve uluslararası düzenlemelere ve aynı zamanda şirketin katı güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu öne sürdü.

Şirket, bu çalışmada ürünlerinde tespit edilen akrilamid içeriğinin, kavrulmuş kahve için kilogram başına maksimum 400 mikrogram ve hazır kahve için 850 mikrogram olarak belirlenen Avrupa referans güvenlik seviyelerinden daha düşük olduğunu söyledi.

Pacific Coffee Espresso Blend ve Starbucks Espresso Roast Coffee Capsules gibi ürünlerdeyse sırasıyla kilogram başına 140 ve 100 mikrogram akrilamid bulundu.

Sadece test edilen 49 ürün arasında iki üründe, OPAL Coffee'nin Toraja Drip Coffee ve The Coffee Academics'in TCA House Blend Özel Kahve Kapsülleri'nde herhangi bir kanserojen kimyasala rastlanmadı.

Kanser riski barındırıyor

Genotoksik kanserojen ve nörotoksik bir madde olan akrilamid, serbest amino asitlerden ve gıdalardaki şekerlerin yüksek sıcaklıklarda indirgenmesiyle üretilen bir kirletici.

Yüksek dozda akrilamide uzun süre maruz kalmak kanser riskini artırabiliyor.