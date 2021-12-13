Kahramanmaraş'ta sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Ölen kişilerden Aytekin K.'nin cenazesi Elbistan ilçesine götürüldü.

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenilen 4 kişiden biri daha kurtarılamadı. Böylelikle sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Öte yandan, bu sabah Yalova Çınarcık’ta metil alkolden yaptıkları içkiyi içtikleri belirtilen 2 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilmişti. (İHA)

