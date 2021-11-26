Alkole bir zam daha: 'Artık durdurulamayacak gibi...'

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole yapılan yeni zammı duyurdu, 'hayırlı olsun, artık durdurulamayacak gibi' dedi.

Haber Merkezi

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, alkollü içkilere gelen zamları paylaşan Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.

Zam Pernod Ricard Turkey ürünlerine geldi.

Gruba bağlı votka, viski, cin gibi ürünlerin tamamı zamlanmış oldu.

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