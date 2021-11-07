Alkollü içkilere yeni zam: 'Daha büyük ÖTV zammı kapıda'

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkollü içkilere bugün itibarıyla zam geldiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, "Zamlar hayırlı olsun, çoğu ürüne kur farkı zam geçişi oldu, önümüzdeki günlerde daha büyük ÖTV zammı kapıda" diyerek zamlara ilişkin bir liste paylaştı.