Alkollü içkilere ilk zam geldi, gerisi de gelecek

Temmuz ayına girişle birlikte zam yağmuru sürüyor. Alkollü içki grubunda ilk zam haberi gelirken, bu zammı bira ve rakıların da takip edeceği belirtiliyor.

Haber Merkezi

Temmuz ayıyla birlikte alkoldeki ÖTV'de değişiklik yapılmasa da alkole zam geleceği belirtiliyordu.

Bu konuda ilk zam haberi Pernod Ricard grubundan geldi.

Ağırlıklı olarak viski, votka, tekila ve cinin bulunduğu içki grubuna gelen zamları, bira ve rakıya gelecek zamların takip edeceği belirtiliyor. Zamlar 8 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konmuş olacak.

Yeni zamlara göre geçtiğimiz yıl aynı dönem 350 lira olan 1 litrelik Chivas 12 İskoç Viskisi, 399 lira; 255 lira olan 1 litrelik Absolut Vodka 300 lira olacak.

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