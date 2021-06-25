Sigara ve alkolde ÖTV kararı belli oldu

Temmuz ayı başı itibariyle ÖTV'de yapılacak artışla birlikte içki ve sigaranın zamlanacağı belirtiliyordu.

Tepki çeken bu söylentiler sonrası konuya ilişkin karar belli oldu ve ÖTV'de artışa gidilmedi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" yönelik hükmünün Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

Kararla birlikte sigara ve alkolde şimdilik zam olmayacağı kesinleşti.