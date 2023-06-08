Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem saat 6.38'de ve 6,99 kilometre derinlikte gerçekleşti.