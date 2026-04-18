Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevinden ayrıldı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 18.04.2026 , 23:19
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırının ardından görevinden ayrıldı.
Baydur'un Milli Eğitim Bakanlığı ile "karşılıklı alınan karar" sonucunda görevinden ayrıldığı öğrenildi.
