3 ilde Maraş saldırısı operasyonları: Öğrencilere tutuklama ve ev hapsi kararı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan ve bir polis başmüfettişinin silahlarının kullanıldığı okul saldırısının ardından olası saldırı ihbarlarına ilişkin harekete geçildi.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden "saldırı hazırlığı" veya tehdit içerikli paylaşımlar yapan öğrencilere yönelik üç ilde peş peşe operasyonlar düzenlendi.

İzmir: Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 8 öğrenci, "12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olaylara benzer bir saldırı planladıkları" gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ev hapsi, 2'si adli kontrol alırken, 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Özel İzmir Pancar O.S.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 8 öğrenci, "12/A Aviyonik" isimli 20 kişilik WhatsApp grubunda "Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki olaylara benzer bir saldırı planladıkları" gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ev hapsi, 2'si adli kontrol alırken, 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Bursa: Sosyal medyada kentteki okullara saldırı düzenleneceği yönünde paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 10 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2'si serbest bırakıldı.

Sosyal medyada kentteki okullara saldırı düzenleneceği yönünde paylaşımlar yapan 18 yaşından küçük 10 çocuk gözaltına alındı. Çocuklardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk hakkında ev hapsi kararı verilirken, 2'si serbest bırakıldı. Samsun: Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin tespitiyle, benzer paylaşımlar yapan 1'i reşit toplam 7 öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerden C.G.'ye ev hapsi verildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca iki öğrenciye "internet ve dijital materyal kullanımının yasaklanması" tedbiri uygulandı.

Ne olmuştu?

15 Nisan'da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörüyle saldırı düzenlemesi sonucu matematik öğretmeni Ayla Kara ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, çok sayıda öğrenci de yaralanmıştı. Bir emniyet müdürünün silahlarının çocuğu tarafından erişilebilir halde olması, babanın çocuğa atış talimleri yaptırması büyük tepki çekti.