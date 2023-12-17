Kahire Büyükelçisi Şen, Sisi'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olan ve 22 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Kahire Büyükelçisi olarak atanan Salih Mutlu Şen, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi'ye güven mektubunu sundu.

Kahire Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Abdel Fattah El-Sisi’ye bugün güven mektubunu sunmuştur" denildi.

Şen, 27 Ağustos 2023 tarihinde güven mektubunun örneğini Mısır Dışişleri Protokol Şefi Büyükelçi Nabil Habashi'ye sunmuştu.

Mısır'ın Ankara Büyükelçisi olarak atanan Amr Soliman Abdelmeguid el-Hamamy ise 27 Eylül 2023 tarihinde güven mektubunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmuştu.

Abdülfettah es-Sisi'nin 2013 yılında iktidara gelmesinin ardından Ankara ve Kahire arasındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesine inmiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yıllar içinde Sisi için “katil”, “darbeci”, “zalim” gibi ifadeler kullanmıştı.

Erdoğan ve Sisi'nin Kasım 2022'de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmalarının ardından bu yılın Temmuz ayında Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlıkları iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan ile Sisi ilk resmi görüşmelerini Eylül başında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde gerçekleştirmişti.