Kağıthane’de kadın cinayeti: Eşini boğarak öldürdü

İstanbul Kağıthane’de 21 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Telsizler Mahallesi’nde meydana gelen olaya göre 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay ortadan kayboldu.

DHA'nın haberine göre, eşi Volkan Karaçay ile evde yaşanan tartışmanın ardından 24 yaşındaki Karaçay'dan haber alınamadığı öne sürüldü.

23 Temmuz'da Ümraniye’de polise başvuran Gökhan G. "Yengeme 2 gündür ulaşamıyorum. Onunla evli olan kardeşim sorunlu biri. Ona bir şeyler yapmış olabilir. Hayatından endişe ediyorum" dedi.

'Evi terk etti' dedi, ormanlık alanda cesedi bulundu

Evine giden polisleri kapıda karşılayan Volkan Karaçay "Eşimle kavga etmiştik. O da bir taksi çağırarak evi terk etti. Şimdi nerede bilmiyorum" dedi. Polis Volkan K.’yı teknik ve fiziki takibe alırken, olayla ilgili güvenlik kameraları incelenmeye başladı.

Yapılan çalışmalarda Volkan Karaçay'ın 22 Temmuz saat 03.45’te evinden otomobiliyle ayrıldığı Ayazağa Ormanlık alana doğru gittiği belirlendi. Aracıyla ormanlık alana giren Volkan Karaçay'ın yaklaşık 7 dakika sonra aynı yoldan hızla döndüğü görüldü.

Ormanlık alanda yapılan aramada Bedriye Karaçay’ın battaniyeye sarılı cesedi yol kenarında bulundu. Karaçay’ın cesedinde vahşi hayvanların saldırısı nedeniyle tahribat oluştuğu da öğrenildi.

Cinayeti itiraf etti

Gültepe’de bulunan evinden Ataşehir’e kaçan şüpheli Volkan Karaçay burada gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüpheli cinayeti tüm detayları ile anlattı.

Eşiyle "kendisini aldattığını düşündüğü için" kavga ettiklerini öne süren Volkan Karaçay, "Olay günü birlikte düğüne gittik. Geri döndüğümüzde onunla evde kavga ettik. Beni aldattığını düşündüğüm için kavga sırasında onu ellerimle boğdum" dedi.

'Geri dönüp uyudum'

Olayın ardından öldürdüğü eşinin, anne ve babasına "Kızınızla kavga ettim. Bir taksi çağırarak evden ayrıldı. Haberiniz olsun" diyerek haber veren Volkan Karaçay'ın tekrar evine döndüğü öğrenildi. Evde cesedi bir battaniyeye saran ardından iple bağlayan Volkan Karaçay'ın ifadesinde "Gece saat 03.45 sıralarında otomobili kapıya yanaştırdım. Cesedi kucaklayarak aracın arka koltuğuna taşıdım. Sonra ormanlık alana doğru götürüp yol kenarına attım. Daha sonra geri dönerek uyudum" dedi.

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