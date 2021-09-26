Kağıthane'de bir bekçi bir kadını öldürdü

İstanbul Kağıthane'de bir bekçi tarafından vurularak hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre, kiralık bir araçla akşam saatlerinde Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'na gelen 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi arasında tartışma çıktı.

Bir süre sonra bekçi, Altıntaş'a birkaç el ateş etti. Açılan ateş sonucu Altıntaş, ağır yaralandı. Daha sonra araçtan inen bekçi, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Nurgül Altıntaş kurtarılamadı.

Olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, bekçiyi gözaltına aldı.