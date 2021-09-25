Kocaeli'de kadın cinayeti: Eşi tarafından işkence edilerek öldürüldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan ve 9 aylık bebekleri olan Hatice Senem ile Mehmet Senem 23 Eylül gecesi evlerinde tartışmaya başladı.

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hatice Senem’in öldüğünü belirledi.

Hatice Senem’in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca şiddete uğradığı ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Kızımı tehdit ediyordu'

Hatice Senem’in babası Hüseyin Kurban, "Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kızının eşi tarafından sürekli ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz ‘Bırak kızımızı, getir bize teslim et’ deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu" diye konuştu.