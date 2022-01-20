Kağan Güner’in çocuk kitapları illustrasyonları seçkisi Akatlar Kültür Merkezi’nde sergilenecek

İstanbullu çocuklar, 1993 Türkiye UNICEF Sanatçısı Kağan Güner’in çocuk kitapları illustrasyonlarından oluşan bir seçkiyi izleme fırsatı bulacak. 22 Ocak-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan sergi, Güner’in 1993-2001 yılları arasında resimlediği 10 kitabın illüstrasyonlarından oluşuyor.

UNICEF ve UNESCO Asya Pasifik Kültür Merkezi’ndeki sanatçılardan Kağan Güner, eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Chelsea College of Art and Design’da tamamlamış, kamusal sanat, resim, heykel ve çocuk kitapları illustrasyonu alanlarında ürünler vermiştir. Uluslararası sanat konkurlarında ödüller alan eserleri, New York, Londra, Kardif, Paris, Bologna, Lizbon, Bratislava, İstanbul, Tahran, Tokyo, Seul gibi dünya başkentlerinde ve Londra Müzesi, Itabashi Müzesi ve Pompidou Merkezi gibi uluslararası merkezlerde sergilenmiştir. 2008 yılında, 20 yıllık Londra hayatının ardından Gazi Mağusa’ya Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tasarım eğitimi vermek için yerleşen sanatçı, 2011 yılında vefatına kadar çalışmalarına Mağusa, İstanbul ve Londra üçgeninde devam etmiştir.

Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin, Irak gibi çeşitli ülkelerin masallarından 60 eserin yer aldığı sergi; Kartal ve Balığın Dansı (Aziz Nesin/Milet Yayınevi), Üç Kardeşler (Refugee Council), Nung Guam, Bharunda Kuşu, Tekmeleyen Kuş, Kürt Masalları, Altın Parmak, Yağmur Taşı ve Icarus (Hackney_Learning Trust) adlı kitapların illustrasyonlarından oluşuyor.

Serginin yanı sıra çocuklar ve ebeveynleri 24-30 Ocak 2022 tarihleri arasında Akatlar Kültür Merkezi Çocuk Etkinlikleri kapsamında “Kağan Güner’in Eserleriyle Dünya Masalları” adlı kitap resimleme atölyesine katılma fırsatı bulacak, rehber eşliğinde sanatçının pastel boya ve kolaj teknikleri hakkında bilgi edinebilecekler

Sergi, 13 Şubat’a kadar kadar Akatlar Kültür Merkezi Fuaye alanında izleyicilere açık olacak.