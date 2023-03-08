Kaftancıoğlu’nun 4 yıl 8 ay hapsi istendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP’nin 12 Ağustos 2022’de İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde düzenlediği Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” sözleri nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Erdoğan’ın avukatlarının savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kaftancıoğlu’nun "küçük düşürücü, aşağılayıcı ve hukuk düzeni tarafından hiçbir şekilde kabul edilemeyecek bir üslup ile yüz kızartıcı ifadeler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanı’nın onur, şeref ve haysiyetini zedelediği" ifadelerine yer verilmişti. Erdoğan'ın avukatları, Kaftancıoğlu’nun cezalandırılmasını istemişti.

Oda TV'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Kaftancıoğlu’nun sözleri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık, Kaftancıoğlu hakkında, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianame, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Mahkeme iddianameyi kabul ettiği takdirde duruşma tarihi verilecek ve Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak.