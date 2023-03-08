Kaftancıoğlu'ndan seçim kurulu uyarısı: 'Eski listelerden atama yapılıyor'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "önemli" diyerek yaptığı paylaşımda cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ilçe seçim kurulu üyeleriyle ilgili bir iddiada bulundu. İlçe seçim kurulu üyelerinin güncellenmemiş listelerden atanmaya çalışıldığını belirten Kaftancıoğlu, kamu görevlilerini uyardı.

Kaftancıoğlu, paylaşımında "Emekli olan memur ilçe seçim kurulu üyelerinin yerine seçilecek memur üyeleri güncellenmemiş listelerden atamaya çalıştığınızı bilmediğimizi zannetmeyin. Tamamını tek tek takip ediyoruz bunu yapan ve izin veren kamu görevlileri dikkat edin, fatura size çıkar" ifadelerine yer verdi.