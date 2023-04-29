Kaftancıoğlu’ndan Ülkü Ocakları Başkanına: Önce Sinan Ateş’in katillerine laf et

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kendisini hedef alan sözlerine “Önce öldürülen dava arkadaşı Sinan Ateş’in katillerine bir laf etsin" yanıtını verdi.

Ahmet Yiğit Yıldırım, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çocuklarınızı CHP’ye özellikle de Canan Kaftancıoğlu gibi DHKP/C teröristlerle yatıp kalkanların olduğu yere göndermeyin. Çocuklarınız karşınıza asker ve polise silah sıkan terörist olarak çıkar” ifadesini kullandı.

Ahmet Yiğit Yıldırım’ın bu konuşmasını alıntılayan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden şu paylaşımı yaptı: “Kendisi önce göz göre göre öldürülen dava arkadaşı Sinan Ateş’in katillerine bir laf etsin sonra bana söz etme hakkı doğar belki.. Söz etmekten kastım iftira atmak, yalan söylemek değil elbette ancak bildikleri tek şey bu ne yazık ki.. Anadoluda 'bas git' deriz böylelerine… Unutmadan konuşmasında söylediği hakkımdaki hayal ürünü iftirasından dolayı dava açacak ve gereğini de yapacağım elbette.. Sayesinde ÇYDD öğrencileri burslarına kavuşacaklar yine."