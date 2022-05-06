Kaftancıoğlu'ndan sığınmacı açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı. Sığınmacıların tamamının gönderilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok. Kalanların entegrasyonu ulusal bir politik mesele" dedi.

Geçtiğimiz gün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılan Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, 'İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" diye konuştu.