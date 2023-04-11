Kaftancıoğlu'ndan Muharrem İnce'nin açıklamasına yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin "Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, yok sayıldık" açıklamasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedim hiç" Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:

"Ne güzel söylemiş atalarımız sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken, kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek."

Yaptıklarını ya da yaşadıklarını gerekçelendirmek için aynaya bakmak yerine bahanelere sığınanlardan hazzetmedimhiç

Ne güzel söylemiş atalarımız Sorumluluk denilen şey önce iğneyi kendine batırmakken,kendi gerçekliğini görmeden ince hesaplarla uğraşanlara da halk dersini verecek https://t.co/I3F6bDVpEc — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 11, 2023

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığına adaylığı tartışmalara neden olmuştu. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na oy kaybettireceği yorumları yapılırken, aday olmasıyla ilgili eleştiriler de yöneltilmişti.

İnce, son yaptığı açıklamada, "Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı" ifadelerine yer vermişti.