Kaftancıoğlu'ndan 'kan bağışı' çağrısı: 'Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim'

Türkiye Kızılay Derneği, “Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

“Kişilerin ya da yöneticilerinin kötü olması kurumların kötü olduğu anlamına gelmez” diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Kızılay Cumhuriyetin köklü kurumlarından biri olup çok yakında liyakatli yöneticiler eliyle yönetilecek. Yöneticilerinin kötülüğünü Kızılay’a mal etmeyelim kan bağışında bulunmayı ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.