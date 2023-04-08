SES: Kızılay'daki tüm olumsuzluklarına rağmen kan bağışına devam etmek zorundayız

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Kızılay'daki tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışının sürekli olmak zorunda olduğunu belirtti.

SES'ten "Kapitalist Yıkıma İşsizliğe Yoksulluğa Karşı 1 Mayıs! Birleşelim!" başlığıyla yapılan açıklamada kan bağışının önemi vurgulandı.

Açıklamada, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar Kızılay’a yönelik artan güvensizliğin (çadır satma, kan satma, yiyecek satma vb. durumlar nedeniyle) kan bağışına olumsuz etkilerini maalesef sağlık kurumlarımızda daha iyi gözlemleyebiliyoruz" denildi.

"Tüm olumsuzluklara rağmen kan bağışı sürekli olmak durumundadır" denilen açıklamada, "Bu nedenle bir yandan eleştirilerimizi en sert şekilde yapıp şeffaf ve toplum yararına faaliyet yürütecek bir Kızılay’ı yaratmaya çalışırken diğer yandan yaşamak ve yaşatmak çabamızı dayanışma ile büyüteceğiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Kan bağışının hayat kurtardığı bilinciyle üyelerimiz başta olmak tüm halkımızın bir başkası için yaşama yeniden tutunma mutluluğunun önemli dayanışması olan kan bağışını yapmaktan imtina etmemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.