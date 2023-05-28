Kaftancıoğlu’ndan İstanbul mesajı: Tutanaklar elimize ulaştı, gerekli itirazlar yapılıyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kaftancıoğlu, "İstanbul’da bütün ıslak imzalı tutanaklar elimize ulaştı ve gerekli itirazlar yapılıyor. Teşekkürler İstanbul; Mücadelen için, tüm baskılara, tüm karalamalara, tüm zorluklara rağmen iki seçim arasında, aradaki farka %2 daha eklediğin için, Meydanı, kendini İstanbul’ un sahibi sananlara bırakmadığın için, sandığına, oylarına ve demokrasiye sahip çıktığın için teşekkürler.." ifadelerini kullandı.