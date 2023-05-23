Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda...'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul etmesine ilişkin "Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda…" ifadelerini kullandı.

CHP'nin reklam filminin montajlı halini 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden önce yaptığı mitinglerde gösteren Erdoğan, bugün katıldığı bir televiyon yayınında söz konusu videoya dair "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayımladılar, haydi, haydi, haydi türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu" dedi.

Kaftancıoğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine dair montajlı bir görseli şu not ile paylaştı:

"Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… 6 yıl önce bu fotoğrafı da Meclis kürsüsünden (yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi. Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…"