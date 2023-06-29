Kaftancıoğlu'ndan CHP'lilere kongre çağrısı: 'Kimsenin adamına oy vermeyin'

"Önümüzdeki süreçte il kongresine giderken, ilçe kongrelerimiz, mahalle kongrelerimiz başlıyor, sizlerden tek bir şey istiyorum" diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mahallelerde de ilçede de kimsenin adamına oy vermeyin. Cumhuriyet Halk Partiliye verin. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, davasının ne olduğunu bilmek demek, partisinin değerlerini bilmek demektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Canan Kaftancıoğlu’nun katılımıyla il başkanlığı binasında bayramlaşma töreni düzenledi. Törene CHP’li belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kaftancıoğlu, burada yaptığı konuşmada il başkanı olarak bayramlaştığı son bayram olduğunu belirterek, kongre sürecine ilişkin şöyle konuştu:

'Mahallelerde de ilçede de kimsenin adamına oy vermeyin'

"Önümüzdeki süreçte il kongresine giderken, ilçe kongrelerimiz, mahalle kongrelerimiz başlıyor, sizlerden tek bir şey istiyorum, mahallelerde de ilçede de kimsenin adamına oy vermeyin. Cumhuriyet Halk Partiliye verin. Cumhuriyet Halk Partili olacak. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, davasının ne olduğunu bilmek demek, partisinin değerlerini bilmek demek ve söylediği gibi yaşayan, saygılı, itibarlı ama her şeyden önemlisi çalışkan olan demektir. Dolayısıyla önümüzdeki bu seçimlere giderken partisini asla zor durumda bırakmayacak olan kişilere oy verdiğinizde işte o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o arzu ettiğimiz ileriye doğru taşıyacak partimizde değişim ancak bu şekilde.

Bu seçimlerde ne mutlu ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde aşağıdan yukarıya doğru, onun, bunun, şunun, söylediği değil, üyelerin, mahallelerde insanların hür iradesiyle karar verildiği seçimler yapılıyor. Kadınlar, gençler evet, gençler o kadar iyi yorumluyorlar ki bugünün siyaseti ve bugünü. Kıdem çok önemli, deneyim çok önemli ama gençler orada olduğu sürece işte yukarıda milletvekili listelerinde orada burada niye daha çok genç yok? Niye daha çok kadın yok deme hakkımız olur. Sizler bizler mahallede yazmazsak da listede neden yok deme hakkımız yok. Eleştirdiğimiz şey önce kendimiz yapmayacağız." (ANKA)