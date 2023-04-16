Kaftancıoğlu'ndan AKP'nin reklam filmine eleştiri: 'Buraya kadar düşmüşler demiyorum, buradaydılar'

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP'nin reklam filmini eleştirdi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajlarında, "Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim 'neden yaptın?' diye sorunca 'çok seviyordum o nedenle' diyordu. AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar. Ne yaparsa yapsın sevdiğinden vazgeçme anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir. Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar. 28 gün kaldı hep birlikte değiştireceğiz!" ifadelerini kullandı.

AKP'nin reklam filminde, bir esnaf komşusuna "İnsan sevdasından vazgeçer mi hiç? Asıl şimdi vazgeçmemek lazım, asıl şimdi sıkı sıkıya sarılmak lazım" ifadelerini kullanıyor.