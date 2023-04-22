Kaftancıoğlu: Yasak olduğunu bile bile Erdoğan posterini devlet indirmiyorsa biz de asarız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Erdoğan posterinin asılmasına tepki gösterdiği Twitter paylaşımının altına Yenişafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, "Hımmm" notuyla bir video paylaştı. Videoda tarihi surlara asılan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası posterlerinin asıldığı tarihi surlar yer aldı.

‘Hodri meydan’

Karagöz'ün paylaşımına Kaftancıoğlu şu yanıtı verdi:

"Bence de hımmm! Mütekabiliyet deniyor buna.. Devleti yönetenler yasak olduğunu bile bile o posteri uyarmamıza rağmen indiremiyorlarsa eğer (yasa indirmeyi emrediyor) biz de asarız dedik ve astık. (Birini indiremediler şimdi görevlerini yaparlar ve tamamını indirirler belki) Ya da kendileri bilir. Hodri meydan!"