AKP'li belediye başkanından kendisine tepki gösteren depremzedeye: O zaman çadırda kalma

Kahramanmaraş'ın AKP'li Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dün ilçe merkezindeki konteyner ve çadırkentleri ziyaret etti.

Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan’a tepki gösterdi. Yılmazcan, vatandaşın “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi.

'Ben olmasam bu çadırlarda kalabilir misiniz?'

Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterince Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” diye konuştu.

Bir vatandaş, “Devlet kurdu bu çadırları, sen mi kurdun? Sen mi kurdun bu çadırları, devlet mi kurdu? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın” diye isyan etti. Yılmazcan, “Ben buradayım amca” karşılığını verdi. Vatandaş ise “Biz 70 gündür burada reziliz, rezil” dedi. Yılmazcan, “Bu çadırları kim getirtti? Ben getirttim. Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun” karşılığını verdi. Vatandaşsa "Bu çadırları devlet kurdu" dedi.

Yılmazcan, “Devlet burada. İki saat içinde 200 tane çadır kurdu devlet. Ona niye bir şey söylemiyorsunuz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” diye konuştu.

Bir başka depremzede ise “Adam olsaydın, karşımıza gelmezdiniz. Pazarcık sahipsiz kaldı” diye tepki gösterdi. (ANKA)