Kaftancıoğlu: Vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için okullara davet ediyoruz

Türkiye'de 60 milyon seçmen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanı Seçimi için sandık başına gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında seçim güvenliği hakkında açıklama yaptı.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"Bugün İstanbul'da bir bahar havası var. Vatandaşlarımız demokrasi şöleni haline getirdiler okulları. İstanbul'da ve tüm Türkiye'de rekor katılım bekliyoruz. İstanbul'da yüzde 90'ın üzerinde katılım odluğunu tahmin ediyoruz.

İstanbul'da münferit diyeceğimiz ufak tefek bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve tam bir bahar havasında vatandaşlarımız oyunu kullandı. Bir okulumuzda trafodan çıkan ufak yangın anında söndürüldü.

Biz vatandaşlarımızı oylarına sahip çıkmaları için oylarını açılırken kendilerini oy verdikleri okullara davet ediyoruz. Görevlilerimiz de oradalar. Sayım yapıldıktan sonra oy çuvalları görevlilerimizin de eşliğinde İlçe Seçim Kurulu'na gidecek."