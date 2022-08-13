Kaftancıoğlu: Diktatörü bu ülkeden göndereceğiz

CHP'nin 81 il gençlik kolları başkanları İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, burada bir konuşma yaptı.

"Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız" diyen Kaftancıoğlu, "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" ifadesini kullandı.