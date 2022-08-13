İmamoğlu davasında kritik adım: 'İşi zorlaştı'

Eski CHP'li vekil ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bakan hâkim Hüseyin Zengin'in yerine Mehdi Komşul'un atandığını iddia etti.

Yarkadaş, "Komşul’un atanması ile İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor" dedi.

Yarkadaş şu ifadeleri kullandı:

"Bir ay önce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasına bakan Anadolu Adliyesi 7. Asliye Hakimi Hüseyin Zengin’in itiraz etmesine rağmen Samsun’a gönderildiğini duyurmuştum. Zengin’in yerine Mehdi Komşul atandı. Komşul’un atanması ile İmamoğlu’nun işinin zorlaştığı yorumu yapılıyor.

İmamoğlu’nun davasına bakması için 7. Asliye’ye atanan Mehdi Komşul aynı adliyede 11. Asliye Ceza Mahkemesinin hakimiydi. Komşul’un 11’den 7’ye atanmasının önünde yasal bir engel yok ama hukukçular bu durumun daha önce Çağlayan’da yaşanan örnekleri hatırlattığını söylüyor."