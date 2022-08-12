Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde asla unutmayacağı olayı açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevindeki 1146 gününü geride bıraktı.

Cumhuriyet'ten Hasan Al'a konuşan İmamoğlu, İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu günlerde bir restoranda yemek yerken ve restorana girerken çekilen MOBESE görüntülerinin servis edilmesine ilişkin “MOBESE’den takip edilme sürecinin üstünü örtmeye çalışanları asla unutturmayacağım, unutmayacağım” dedi.

İmamoğlu kar fırtınası sırasında yemek tartışmalarının ardından MOBESE görüntüleri için savcılığa başvurmuştu.