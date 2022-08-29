Kaftancıoğlu 'diktatör' dediği için ifade verdi: TDK'yı işaret etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu, bunun üzerine Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Kaftancıoğlu ifadesinde CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinde olduğunu belirtti ve bu nedenle politik ve siyasi olayları takip ettiğini, ve gördüğü olumsuzlukların da düzeltilebilmesi için gerekli çaba ve tepkiyi de göstermesinin Anayasal vazifesi olduğunu vurguladı.

TDK'yı örnek gösterdi

Kaftancıoğlu ifadeye çağrılmasına neden olan sözlerine de açıklık getirerek şunları söyledi:

"Yürütmeyi oluşturan siyasilerin, Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırı şekilde iktidar alanını genişletme gayretlerini eleştirmek benim için bir hak değil zorunluluktur. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Güncel Türkçe Sözlük'te 'Diktatör' kelimesi 'Bütün siyasi yetkilileri kendinde toplamış bulunan kimse' olarak tarif edilmiştir. Görüldüğü üzere siyasi terminolojiye ait bir kelime olan diktatör ifadesinin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılması gayet tabiidir."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 12 Ağustos’taki etkinlikte “Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.