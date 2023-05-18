Kaftancıoğlu: 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "28 Mayıs'ta seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak" dedi.
Fox TV'de İlker Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programında gündemi değerlendiren Kaftancıoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
'Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda'
- Kemal Bey kazanacak ve kazanmak zorunda da.
- 28 Mayıs'taki seçimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve yokluk seçimi olacak. Bizim vatandaşımıza ulaşacak örgütümüz, sınırlı medya kuruluşumuz var. Kurban Bayramı'nda 15 bin lira vereceğimiz bizim ona ulaştırmamamız için medya organları var.
'Kaybedecek bir şeyimiz yok, daha keskin bir dil kullanacağız evet'
- Kaybedecek bir şeyimiz yok, daha keskin bir dil kullanacağız evet. Bu seçimde dün izlediğim için söylüyorum; Yeni Şafak'ta PKK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'ı yayınlanıyor, terör örgütü propagandası yapıyor, sonra "CHP teröristlerle işbirliği yapıyor" deniliyor. Hadi oradan derler adama.
- Kemal Kılıçdaroğlu yargıya kimsenin müdahale etmemesini sağlayacak.
'Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi?'
- "Öcalan'ı serbest bırakacaklar" diye kara propaganda yaptılar. Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Kesinleşmiş bir cezası var mıdır, vardır. Şu an cezasını çekiyor mudur? Çekiyordur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur, yapmaz da.
- Osman Öcalan'ı televizyona çıkaran kimdi? Onların iktidarda kalabilmek için yaptıklarını biz kazanmak için yapmayacağız.
'Dünya kadar mağduriyet var'
- Devletin bütün kaynaklarını kullanan, kullanmaya devam eden bir kötülük ittifakına karşı yarıştık. İstanbul'da bir sabah kalkıyorum bütün sokaklarda, geçtim siyaseti de ayıp denen bir şey vardır, Kemal Kılıçdaroğlu imzası ve CHP logosuyla terör örgütü propagandası yapan afişler dağıtmışlar. Şunu düşünsün vatandaşlarımız, ben de Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ve AKP logosuyla ben de afiş bastırıp, 'sürtük, bütün kadınlar böyledir', 'Oslo'da kim neyi görüştü?' diye dağıtsaydım doğru olur muydu? Ki benim yazdıklarım doğru olmasına rağmen doğru olmazdı. Niye olmazdı? Hiçbir şey uğruna, başka kişinin imzasıyla, başka kurumun logosuyla sahte iş yapılmaz. Yakalananlar ne dediler biliyor musunuz? 'Bunda ne var ki' dediler. Bu anlayıştan daha büyük bir kötülük olabilir mi?
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada böyle şeyler dolaşmaya başladıktan sonra, ilk attığı tweeet'lerden biri buydu: "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir." Oradaki vatandaşlarımız hala depremin yaralarını sarmamış, yakınlarını kaybetmiş, dünya kadar mağduriyet var.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi açıklaması
- Belediyeler geçici konaklamalar sağladılar. Bir yerde konaklatıldıklarında ne kadar kalacaklarını biliyordu.
- Depremzede vatandaşlarımızın o bölgeye ücretsiz konut yapacağımızı duyuramamışız.
'Bu seçimde korku kazandı, korkuyu örgütlediler'
- Bu memlekette kendisi ve toplum için herkesin kaygı duyması lazım.
- Sokakta değişim isteği ve iktidarı gönderme anlayışı var.
- Maç şu anda 0-0; 10 gün kadar deli gibi çalışacağız, ikinci turda bu işi bitireceğiz.
- Bu seçimde korku kazandı, korkuyu örgütlediler.