14 Mayıs'ta düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda adaylar yüzde 50'yi geçemedi ve seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi seçim güvenliği konusu da tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'a konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "bazı sandıklara AKP'lilerin sızdığını" öne sürdü.

CHP'li Tanal, "Sandık başına gelmeyen görevliler oldu. İkinci tur bizlere bu sandık görevlilerimizi değiştirme fırsatını veriyor. Mevsimlik tarım işçileri ve gelmeyenlerin yerine oy kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması lazım" ifadelerini kullandı.

'Karşı strateji geliştiremedik'

CHP Doğu Masası Danışma Kurulu üyesi Mehmet Yula ise şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nın tüm liderleri, kendi partilerinin yöneticilerini Anadolu’nun en ücra köşesindeki üyelerini sahaya göndermeliler. AKP stratejik olarak bir yol izleyerek CHP’nin oyunun yüksek olduğu yerlerde itiraz hakkkını kullandı. Örgütlerimiz il sandıklarımızı zamanında sayıma getirdi fakat AKP’nin stratejisine karşı strateji geliştiremedik. Eşzamanlı olarak biz de itiraz hakkımızı kullanabilirdik. Ayrıca devleti temsil eden makamlar önümüzdeki seçimde, seçime müdahil olma tutumlarından vazgeçmeleri gerekir."