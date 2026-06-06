'Kadir Sev’siz olmuyor, olmayacak!'

Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.

Sayıştay uzman denetçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğinden emekli, birinci ve ikinci dönemlerinde Türkiye İşçi Partisi'nde siyasi faaliyette bulunan, Türkiye Komünist Partisi üyesi ve soL yazarı Kadir Sev, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Etkinlikte dostları, yoldaşları Kadir Sev'i anlattı.

Kadir Sev kitabını yayına hazırlayan ve onun uzun soluklu yol arkadaşlarından olan soL yazarı, TKP PM üyesi Ali Rıza Aydın, Sev'i soL'a anlattı.

Ali Rıza Aydın'ın Kadir Sev yazısını soL okurlarıyla paylaşıyoruz:

"2024’ün 7 Haziran sabahı el salladı bize. Biz de ailesiyle, Kadirseverlerle ve yoldaşlarıyla Türkiye Komünist Partisi bayraklarımızı salladık. Ne el sallamaları ne de dalgalanan bayrakları veda olarak kabul etmedik. Sevgili Kadir bize yoldaşlığı, dostluğu, kadirşinaslığıyla birlikte kılı kırk yararak araştırmacılığı, soruşturmacılığı, kamuculuğu, kamu görevlisiyken devrimci savaşımın nasıl verileceğini, örgütlülük disiplinini öğretti. Ve 'devam edin' dedi, biz de 'devam edeceğiz' sözünü verdik.

Akademik titizliği ve komünist disiplini Marksist analizle buluşunca anısına toplantıların da 'kadirselleşmiş' bir içeriğe bürüneceğini biliyorduk. İkinci yıl anması da öyle oldu.

Resmi Gazete'nin, kurumsal faaliyet raporlarının okunması gerektiğini ve nasıl okunacağını anlatarak değil uygulayarak gösterdi. Gazeteciliğin önemli alanı olan muhabirliği uygulayarak gösterdi. Özellikli bir soL emekçisiydi.

'Arap baharı'na gönderme yaparak 'Türk baharı' başlıklı, 8 Şubat 2021 günlü yazısında iki bahar dönemini; (i) emperyalizme sadakat olarak nitelendirdiği, 24 Ocak 1980 kararları ve 12 Eylül darbesi, (ii) neoliberalizme teslimiyet olarak nitelendirdiği 3 Kasım 2002 AKP dönemi başlangıcı olarak gösterdi. Yazı sonrası, 'bu iki döneme ikinci dünya savaşı ve büyük zafer sonrası, çok partili döneme geçişi ve emperyalizme bağlanmayı, IMF ve Dünya Bankası üyeliğini eklesek mi' dediğimde 'haklısın' demişti.

Cumhuriyeti ilkeleri ve kurumlarıyla analiz ederken 'dinsel inançların uysallaştırıcı etkisi'ni Cumhuriyet üzerinde büyük darbe olarak gördü. Cumhuriyetin 'darbe anayasasından kurtulmalıyız' sözleri eşiğinde yıkıldığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararında belirtilen, bir düzenlemenin (ya da düzenin) hukuksal (ve olgusal) niteliği belirlenirken adına değil içeriğine bakılması gerektiği konusunu en gerçekçi analiz eden araştırmacılardan biri oldu sevgili Kadir, Cumhuriyet için 'sonraki yıllarda ihanete uğradı' dediği tam da buydu.

Emeğe ve emekçilere karşı, kamuculuğa ve kamusal alanlara karşı, cumhuriyete ve laikliğe karşı ne varsa direndi. 'Cumhuriyetin ilk yıllarında bilim ve aydınlanmanın toplumda kök salması amacıyla kurulan kurumları, günümüzde laikliğin ortadan kaldırılmasına hizmet edecek bir anlayışla yeniden yapılandırılmıştır. Yaşamın her alanı gericiliğin ağlarıyla sarılmıştır' diyerek tavrını net koydu.

Tasarıları yazanlardan, yasalaştıranlardan, uygulayanlardan daha inceydi okuma ve analizleri, çünkü sınıfsaldı.

Örgütlü savaşıma çok önem verdi. Son yazısını 'aynı şeyi defalarca yineliyor farklı sonuçlar bekliyoruz' saptamasıyla ama net bir ilkeyle 'yapılanları kamuoyu önünde ifşa etmek, direniş odakları örgütlemek gerekiyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi böyle bir amaçla kuruldu', 'örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez' diye bitirdi.

Çalışma yaşamına ve partisine çok emek veren bir devrimci disiplin insanı olarak Kadir Sev’siz olmuyor, olmayacak."