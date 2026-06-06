Kadir Sev aramızdan ayrılışının ikinci yılında Ankara'da anıldı: 'Partisine, gazetesine, ülkesine emek vermekten hiç yorulmadı'

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Sayıştay uzman denetçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliğinden emekli, birinci ve ikinci dönemlerinde Türkiye İşçi Partisi'nde siyasi faaliyette bulunan, Türkiye Komünist Partisi üyesi ve soL yazarı Kadir Sev, aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

'Partisine, gazetesine, ülkesine emek vermekten hiç yorulmadı'

Etkinlikte konuşan, Kadir Sev kitabını yayına hazırlayan ve onun uzun soluklu yol arkadaşlarından olan soL yazarı, TKP PM üyesi Ali Rıza Aydın, iki yıl önce uğurlarken ona veda etmenin kolay olmadığını bildiklerini söyledi.

Aydın, “Kadir'den ayrılmak mümkün değil. Bugün bakınca görüyoruz ki hâlâ her toplantıda, her buluşmada ondan izler var, hatta onun emeği var” dedi.

“Kadir şu ilkeyi hiç bozmadı, hiç değiştirmedi: Parti üyedir, üye de partidir. Kadir hep bununla yaşadı” diyen Aydın, şöyle konuştu:

Nitekim Kadir kitabının arkasındaki iki cümleden biri de budur: Her yerde, her zaman komünistti. Cumhuriyete de bu duygularla bakan bir Kadir var karşımızda. Ama hiçbir zaman cumhuriyeti bir kavram olarak tek başına öne çıkaran, onu putlaştıran bir Kadir Sev olmadı. O, cumhuriyetin ilkeleriyle, değerleriyle, kurumlarıyla uğraştı. Yazılarını anımsarsınız; gerçekten iğneyle kuyu kazar gibi cumhuriyeti değil, cumhuriyetin kurumlarını yazdı. Cumhuriyetin kurallarını yazdı. Cumhuriyetin nasıl yıkıldığını, değerlerinin nasıl yok edildiğini yazdı.

Yazılama Yayınevi tarafından okuyucuya ulaştırılan Kadir Sev kitabı.

'soL'un Kadir Sev gibi hiç eğilip bükülmemiş bir hazinesi var'

Etkinlikte söz alan soL Haber Yayın Koordinatörü ve TKP MK üyesi Ali Ufuk Arikan da yıllarca birlikte mesai yaptıkları Kadir Sev’e ilişkin konuştu.

Anma buluşmalarının genel olarak zor olduğunu, söz konusu isim Kadir Sev olunca bunun çok daha zor hale geldiğini belirten Arikan, sözlerine Sev’in soL Haber’e yaptığı büyük katkılardan örnekler vererek başladı.

Sev’in soL’un mutfağının en aktif ve üretken isimlerinden biri olduğunu, yalnızca yazar katkısı sunmakla kalmadığını aktaran Arikan, Kadir Sev gibi bir isme ve mirasa sahip olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Arikan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhuriyet'in kuruluşu bu topraklarda büyük, ilerici ve devrimci bir atılımdı. Bunun yarattığı devrimci heyecana, atmosfere doğan önemli kadrolar oldu. Bu kadrolar cumhuriyetçilik ve devletçilik başlıklarında özel bir hassasiyetle, memleketine ve ülkesine sahip çıkma bilinciyle hareket ettiler. Kadir Sev de bu bilinçle yetişen isimlerden biriydi. Bir farkla: Türkiye'nin yaşadığı çalkantılı süreçlerde birçok siyasi kırılma oldu. Bu kırılmalar, bu kadroların bir bölümünü eğdi, büktü. Kadir Sev ise bu açıdan net bir pusulaya sahipti. O pusula da bu ülkede emekçilerin, işçi sınıfının çıkarları ve kurtuluş mücadelesiydi. Buradan bakınca eğilip bükülmek böyle figürler için imkânsız.

Kadir Sev’in taşıdığı mirasın bu nedenle çok değerli olduğunu vurgulayan Arikan, “Toplumsal çürümeyi, bu çürümenin Cumhuriyet’in kadrolarına nasıl sirayet ettiğini anlarken ve anlatırken, Sev gibi isimlerin kendilerini bundan nasıl korumayı başardığını anlamak için tam da buraya bakmamız gerekiyor” dedi.

Arikan, “Cumhuriyeti nasıl ayağa kaldırmamız gerektiğini konuşurken de bu ülkede iz bırakan bu kadroların, Kadir Sev gibi isimlerin hangi değerleri taşıdığını anlamamız lazım. Naifliğini, üretkenliğini, çalışkanlığını, emektarlığını, cumhuriyetçiliğini, devletçiliğini ve devrimciliğini anlamamız lazım. Bunlar bizim hayati ihtiyaç duyduğumuz başlıklar. Bu başlıkları yeri geldiği için değil, kavgasını vermemiz gerektiği için Kadir Sev ile birlikte anmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Etkilike söz alan, (sol baştan başlayarak) Aydemir Güler, Oğuz Oyan, Ali Rıza Aydın, Ali Ufuk Arikan

'Cumhuriyetçiler kurultayının divanına en yakışacak isimlerden biri olurdu'

Etkinlikte söz alan yazarımız ve TKP PM üyesi Aydemir Güler, Kadir Sev’in siyasi hayatının şekillendiği dönemlere ve güncel siyasal başlıklara değindi.

“Türkiye'de solun, bana sorarsanız, varoluşuyla ilgili bir tezi var: Türkiye'de solculuk cumhuriyetçidir” diyen Güler, konuşmasına şöyle başladı:

Bunda şaşacak bir şey yoktur. Solun değerleri ve hedefleri, Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanan bir mücadeleyle örtüşüyor. Modern anlamda solun başlangıç tarihi de o günlere dayanıyor.

Güler, sol ile cumhuriyet arasındaki ilişkiyi koparmak için büyük bir kampanya yürütüldüğünü, ancak buna direnenlerin de olduğunu vurguladı.

“Sol cumhuriyetçidir. Cumhuriyetse sola çeker. Bunu hayatlarında, mücadelelerinde bir direnişe dönüştürenler oldu. Kadir Sev, mücadelenin o safında, o direnişin parçalarından, önemli unsurlarından, direnişçilerinden bir tanesiydi” dedi.

Cumhuriyetle yetişmiş kadroların ülkenin geleceğine dair dertlerine işaret eden Güler, Kadir Sev hayatta olsaydı iki gün sonra toplanacak Cumhuriyetçiler Kurultayı’nın divan kuruluna en çok yakışacak isimlerden biri olacağını belirtti.

7 Haziran günü Ankara’da yapılacak kurultaya da değinen Güler, emperyalizm, büyük sermaye ve dinci gericilik ittifakının cumhuriyetin yıkımını getirdiğini söyledi. Güler, şunları kaydetti:

Türkiye'yi bu operasyon, bu karşı devrim sola itiyor. Bu karşı devrimden çıkış için artık iyi tarikat, kötü tarikat olmaz; tarikatların tasfiye edilmesi gerekir. Zengin yurttaş, yoksul yurttaş, hepsi yurttaş; böyle şey olmaz. Yurttaşların gerçek hayatta, maddi hayatın üretiminde eşit olmaları gerekir. Emperyalizmden az bağımlılık, çok bağımsızlık; böyle şey olmaz. Bütün bağımlılık anlaşmalarının ortadan kaldırılması, Türkiye'nin gerçek anlamda ayaklarının üzerinde durabilmesi gerekir.

Türkiye’nin bir batağa ve karanlığa sürüklendiğini belirten Güler, aynı sürecin ikna olmayan büyük çoğunluğun gerçek kurtuluş yolunu da sola doğru çevirdiğini ifade etti.

“Çıkışımız budur, başka da çıkış yolu yoktur. Dibi gören Türkiye’de eğer biz her gün aynı felaket, hukuksuzluk ve yoksulluk fotoğraflarını yeniden çekip birbirimize servis ederek toplumsal depresyonumuzu derinleştirmeyeceksek; bir çıkış yolu, bir aydınlık yakalayacaksak, o yol buralardan geçiyor. Cumhuriyetçilerin birliği, cumhuriyetçilerin giderek sola çeken birliği… Bugün cumhuriyet, cumhuriyetçilik sola çekiyor” dedi.

Kadir olsa...

Kadir Sev’in bir cumhuriyet çocuğu olduğunu ve bunu içselleştirdiğini belirterek sözlerine başlayan yazarımız Prof. Dr. Oğuz Oyan, Sev’in pratiğine dair önemli hatırlatmalarda bulundu.

Oyan, “Cumhuriyetin devrimci dönüşümünü hep kendi yaşamında, kendi pratiğinde hayata geçirdi. Çünkü o bir sosyalistti, bir komünistti. Dolayısıyla cumhuriyetin devrimci dönüşümü onun öncelikli meselelerinden biri oldu. Kadir Sev cumhuriyet kurumlarını inceledi. En çok emek verdiği Sayıştay başta olmak üzere, başka kurumları da titizlikle ele aldı” dedi.

Kadir Sev’in, 1946’dan bu yana cumhuriyetin nasıl tasfiye edildiğini ve kazanımlarının nasıl geriletildiğini dikkatle takip ettiğini ifade eden Oyan, Resmî Gazete’yi sıkı takip eden bir denetçi olmanın aynı zamanda ciddi bir hukuk bilgisi gerektirdiğini hatırlattı.

Sev’in öngören, uyaran, yazan ve anlatan biri olduğunu belirten Oyan, onun geçmişte yaptığı Varlık Fonu araştırmalarının bugünü nasıl aydınlattığına dikkat çekti:

Varlık Fonu’na dair araştırmalarına bakalım. İlk kez 2016’dan sonra ortaya çıkan bu kurumun, son yapılan CHP operasyonunda iktidar açısından nasıl işlevsel bir araca dönüştüğünü görüyor musunuz? Aslında o dönem çalışılmış her şey, bugün Türkiye’de en önemli gündemlerin belirleyeni olmuş durumda.

Güncel gelişmelere, atanan kayyımlara, Varlık Fonu’na devredilen şirketlere, siyasi partilere ve uluslararası gelişmelere bakarken sık sık “Kadir olsa bugün bunları ne güzel incelerdi” dediklerini vurgulayan Oyan, siyasetin Kadir Sev’in titiz gözüyle ele alınması gerektiğini belirtti.

Etkinlikte, Kadir Sev’in gündelik yaşamına dair kıymetli ve umudu büyüten anekdotlar da paylaşan Ali Rıza Aydın, 7 Haziran günü saat 13.00’te Sev için mezarı başında bir anma töreni düzenleneceğini hatırlatarak buluşmayı sonlandırdı.