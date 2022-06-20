Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebi reddedildi

Konya’da Şubat 2020’de Özgür Duran'ın Ayşe Dırla’yı darp ettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

12.5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker 5 Temmuz saat 14.00'te yeniden hakim karşısına çıkacak.

Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan, yaklaşık 2 hafta önce yaptıkları itirazın mahkemede değerlendirildiğini, duruşmaya kadar Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildiğini kaydetti.