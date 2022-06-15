Yargıtay'ın cezasını bozduğu Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme

Konya’da Şubat 2020’de Özgür Duran'ın Ayşe Dırla’yı darp ettiğini gören ve olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olay sonrası gözaltına alınan Kadir Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Şeker, "kasten adam öldürme" suçundan yargılandığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker’in duruşmadaki "iyi hali" göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Cumhuriyet Savcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne "haksız tahrik" indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulundu. Kadir Şeker’in avukatları da karara itirazda bulunup, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtti. Avukatlar tarafından Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan itiraz dilekçesinde, Kadir Şeker'in "bir kadına yardım etmek isterken meydana gelen olayın, meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiği" belirtildi.

Mahkeme, meşru müdafaayı kabul etmeyecek olsa bile meşru müdafaa sınırlarının aşılması maddesi uygulanarak, Şeker’in beraatine ve tahliye edilmesine karar verilmesi talep edildi. Özgür Duran’ın avukatları da karara itirazda bulundu. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nce hapis cezası onaylanıp, itirazlar reddedilerek, dosya Yargıtay’a gönderildi. Kadir Şeker’in avukatları da olayın meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştiğini savunarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nin onayladığı hapis cezası kararının bozulması ve tahliye için Yargıtay’a başvuruda bulundu.

Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceleyip karar verecek

Türk Ceza Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle, kararın bozulmasına karar verildi.

3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyayı inceleyip tensip etmesi ve Şeker’in bu süreçte tahliye olup, olmayacağına karar verilmesi, kararın ardından da mahkeme tarihinin belirlenmesi belleniyor.